С кредитных карт некоторых эстонских пользователей Yandex.Taxi были сняты большие суммы. Фирма утверждает, что утечка произошла не через них

Несколько дней назад Каспару (полное имя редакции известно) позвонили из LHV и сообщили, что на его банковском счете происходят подозрительные сделки. Каспар проверил остаток счета и обнаружил, что через приложение Yandex.Taxi с его карты несколько десятков раз были сняты деньги на общую сумму в 420 евро.

Пресс-секретарь Yandex.Taxi Анна Воронова говорит, что приватность данных пользователей приложения для них является самым главным приоритетом. ”Yandex.Taxi обрабатывает данные пользователей Yandex.Taxi согласно регуляциям ЕС. Также у нас имеются действующие системы по предотвращению мошенничества”, — отмечает она.