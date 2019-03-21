С кредитных карт некоторых эстонских пользователей Yandex.Taxi были сняты большие суммы. Фирма утверждает, что утечка произошла не через них

Преступники используют данные кредитных карт, украденные через приложения по оказанию услуг таксоизвоза. Yandex.Taxi заверяет, что утечка происходит не через их систему, пишет Kasulik.
Несколько дней назад Каспару (полное имя редакции известно) позвонили из LHV и сообщили, что на его банковском счете происходят подозрительные сделки. Каспар проверил остаток счета и обнаружил, что через приложение Yandex.Taxi с его карты несколько десятков раз были сняты деньги на общую сумму в 420 евро.
Пресс-секретарь Yandex.Taxi Анна Воронова говорит, что приватность данных пользователей приложения для них является самым главным приоритетом. ”Yandex.Taxi обрабатывает данные пользователей Yandex.Taxi согласно регуляциям ЕС. Также у нас имеются действующие системы по предотвращению мошенничества”, — отмечает она.