С июля подешевеют водка и пиво, но не вино. Почему?

По словам пресс-секретаря Министерства финансов Сийри Суутре, главная цель уменьшения алкогольного акциза в том, чтобы обуздать приграничную торговлю, но вино не образует от нее знаковой части.

"Прежде всего люди покупают на границе пиво и крепкий алкоголь — для возвращения таких покупок в Эстонию правительство и поддержало уменьшение акциза на эти группы товаров на 25%. Вино — второстепенный объект приграничной торговли, изменение ставки акциза на который на приграничную торговлю как таковую не повлияет", — пояснила она.

Министр финансов Мартин Хельме на прошлой неделе выразил надежду, что снижение акциза с 1 июля сразу скажется и на потребителях.