С этого года повысился размер страхового возмещения и пособия по безработице

Застрахованным всегда обеспечен минимальный размер страхового возмещения по безработице. Минимальная дневная ставка возмещения в этом году составляет 9,73 евро. Минимальная ставка возмещения за 31 календарный день составляет 301,63 евро.

Существенно вырос размер пособия по безработице. Пособие по безработице в этом году составляет 50 процентов от минимальной заработной платы прошлого года, раньше пособие составляло 35 процентов от минимальной заработной платы. Дневная ставка пособия по безработице теперь составляет 9,42 евро в день. Дневная ставка пособия за 31 день составляет в этом году 292,02 евро, в прошлом году она была чуть выше 189 евро.

Для всех получателей пособия, которым пособие по безработице уже назначено, дневная ставка пособия по безработице автоматически поменялась с 1 января.

С этого года также вырос размер пособия Кассы по безработице на начало предпринимательства, максимальный размер которого теперь составляет 6000 евро. Также повысился размер пособия на участие в уровневом обучении, как работающие люди, так и соискатели работы будут получать за обучение по необходимым для рынка труда специальностям 292 евро в месяц. А работодатели с этого года могут получить через Кассу по безработице пособие на развитие у своих работников навыков в области ИКТ.