05.01.2021, 14:49

С этого года повысился размер страхового возмещения и пособия по безработице


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Töötukassa
TöötukassaFoto: Hendrik Osula

В этом году действуют новые ставки страхового возмещения и пособия по безработице. Максимальный размер страхового возмещения по безработице в первые сто дней составляет 67,30 евро за календарный день, или 2086,30 евро за 31 календарный день. Начиная со 101-го дня максимальный размер возмещения составляет 44,87 евро за календарный день, или 1390,97 евро за 31 календарный день (брутто).

Застрахованным всегда обеспечен минимальный размер страхового возмещения по безработице. Минимальная дневная ставка возмещения в этом году составляет 9,73 евро. Минимальная ставка возмещения за 31 календарный день составляет 301,63 евро.

Существенно вырос размер пособия по безработице. Пособие по безработице в этом году составляет 50 процентов от минимальной заработной платы прошлого года, раньше пособие составляло 35 процентов от минимальной заработной платы. Дневная ставка пособия по безработице теперь составляет 9,42 евро в день. Дневная ставка пособия за 31 день составляет в этом году 292,02 евро, в прошлом году она была чуть выше 189 евро.

Для всех получателей пособия, которым пособие по безработице уже назначено, дневная ставка пособия по безработице автоматически поменялась с 1 января.

С этого года также вырос размер пособия Кассы по безработице на начало предпринимательства, максимальный размер которого теперь составляет 6000 евро. Также повысился размер пособия на участие в уровневом обучении, как работающие люди, так и соискатели работы будут получать за обучение по необходимым для рынка труда специальностям 292 евро в месяц. А работодатели с этого года могут получить через Кассу по безработице пособие на развитие у своих работников навыков в области ИКТ.

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