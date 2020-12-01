С декабря приостанавливаются взносы во вторую пенсионную ступень для подавших заявление

В общей сложности платежи будут приостановлены с декабря по сентябрь следующего года для 9575 человек, которое подали такое заявление, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

У тех, кто решил не приостанавливать платежи, работодатель будет по-прежнему удерживать 2% брутто-зарплаты и перечислять их в Пенсионный центр, а у приостановивших платежи размер получаемой на руки зарплаты в указанный период увеличится на те же 2%.

Платежи во вторую пенсионную ступень автоматически возобновятся для всех ее участников с сентября 2021 года.

Платежи были приостановлены с 1 июля 2020 до 31 августа 2021 года, в рамках пакета антикризисных мер, одобренного правительством для смягчения экономических последствий эпидемии коронавируса.

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