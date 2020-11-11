С четверга Maxima будет предоставлять всем покупателям для посещения магазина бесплатные одноразовые маски

”Согласно вчерашнему решению правительства Эстонии, со следующего понедельника в помещениях будет восстановлено требование 2+2, также вступит в силу обязательство носить маску, — сказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. — Мы хотим, чтобы при совершении повседневных покупок все наши клиенты и сотрудники чувствовали себя в безопасности, поэтому в течение следующих недель бесплатно выдаем одноразовые защитные маски не имеющим собственных масок посетителям всех 82 наших магазинов”.

По словам Эдвинаса Волкаса, эта инициатива розничной сети направлена на то, чтобы остановить быстрое распространение коронавируса и закрепить привычку людей носить маски уже на первых неделях. С завтрашнего дня компания доставит во все свои магазины дополнительную крупную партию одноразовых защитных масок.

”Наши магазины ежедневно посещают 170 000 человек по всей Эстонии, и мы считаем своим долгом приложить все усилия, чтобы люди могли делать покупки безопасно и спокойно, соблюдая как скоро вступающее в силу требование, так и рекомендации ученых и врачей в отношении нахождения в публичном пространстве, — сказал Волкас. — Конечно, мы также уделяем внимание и всем прочим мерам безопасности, включая предоставление защитных масок и перчаток работникам, вступающим в контакт с покупателями. Кроме того, все работники имеют средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а все поверхности, корзины и тележки ежедневно очищают”.

В гипермаркетах Maxima XXX и супермаркетах Maxima XX покупатели, у которых нет своей маски, могут попросить ее на стойке информации. В небольших магазинах Maxima X покупатель может получить маску в соответствующим образом помеченной кассе.

Перед кассами на полу расположены наклейки, указывающие рекомендованную двухметровую дистанцию. Аналогичные наклейки находятся в торговом зале в местах, где собираются очереди: возле прилавков со свежим мясом и рыбой, в отделе кулинарии и гриль-продуктов, а также в отделе кондитерских изделий.

”Мы наблюдаем за соблюдением дистанции в очередях, чтобы избежать образования очередей более чем из пяти человек. В то же время мы постоянно отслеживаем и общее количество посещающих магазин покупателей, при необходимости временно закрывая магазин, чтобы успеть сократить очереди к кассам и количество находящихся в зале покупателей, — добавил исполнительный директор Maxima Eesti. — Мы также призываем людей посещать магазины в одиночку, заранее продумывать покупки и быстро их делать — по возможности используя наше мобильное приложение, которое дает возможность избежать очереди в кассу и совершать покупки быстро и безопасно”.