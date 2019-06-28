С августа подорожают железнодорожные билеты
Elron объявляет о введении с 1 августа новых цен на железнодорожные билеты. Новые расценки опубликованы сегодня на сайте Elron.
Elron объявляет о введении с 1 августа новых цен на железнодорожные билеты. Новые расценки опубликованы сегодня на сайте Elron.
”Цена на железнодорожные билеты увеличатся в среднем на пять процентов. Это означает, что в основном цена билета вырастет на 10-30 центов; при этом, конечно, будут действовать обеспечиваемые Elron льготы”, — пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Изменение цен может варьироваться в зависимости от того, между какими станциями или каким поездом ездить, — кое-где рост цен будет заметнее, но некоторые цены останутся неизменными. По-прежнему будет выгоднее покупать билеты на поезд в интернете, где отдельные билеты продаются на 15% дешевле”.
На некоторые экспресс-отправления поездов, пользующихся высоким спросом, вводятся несколько более высокие расценки. ”Подобно автобусам, с 1 августа цены на экспресс-маршруты могут варьироваться в зависимости от спроса. Большей частью это означает, что цены будут дешевле в будние дни, и дороже, прежде всего, в пятницу и воскресенье после обеда. Данное изменение не коснется обычных поездов, и выгодные условия поездки на них будут гарантированы в любое время. Заботясь о постоянных пассажирах, совершающих длинные рейсы, а также для содействия покупкам билетов онлайн, мы планируем осенью ввести билеты на десять поездок, — при этом на эти билеты цены останутся одинаковыми во все дни недели”, — подчеркнул менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
”Мы считаем необходимым ввести зависящие от спроса цены, чтобы обеспечить более удобные возможности поездки в часы пик. Мне искренне жаль, что на некоторых более дальних рейсах не всегда всем пассажирам удается найти сидячее место; но новые поезда, которые, как мы надеемся, выйдут на маршруты через три года, должны облегчить ситуацию. Приятно, что правительство приняло решение о приобретении новых поездов, благодаря чему мы сможем в будущем лучше удовлетворить чаяния пассажиров”, — сказал Конго.
”Существует несколько причин для повышения цен. Основной причиной является резкий рост сборов за пользование инфраструктурой, имевший место в прошлом году, вследствие чего расходы на движение пассажирских поездов увеличились примерно на четверть. Конечно, мы не могли такое бремя расходов сразу компенсировать за счет увеличения цен на билеты, поэтому делаем это отчасти сейчас. Также значительное влияние оказывает общий рост расходов, который в сравнении с 2017 годом, когда Elron поднял цены в последний раз. Дополнительный доход от билетов обеспечит железнодорожному движению стабильность, а также позволит уплотнить расписание движения: в этом году мы добавили поезда на маршруты Тарту, Рапла и Вильянди, куда теперь можно добраться на экспрессе менее чем за два часа. В конце года объемы перевозок еще больше увеличатся; так, мы планируем включить в расписание движения дополнительный экспресс-рейс в Нарву”.
Новые цены, которые вступят в силу в августе, опубликованы на сайте Elron.
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