С августа подорожают железнодорожные билеты

”Цена на железнодорожные билеты увеличатся в среднем на пять процентов. Это означает, что в основном цена билета вырастет на 10-30 центов; при этом, конечно, будут действовать обеспечиваемые Elron льготы”, — пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Изменение цен может варьироваться в зависимости от того, между какими станциями или каким поездом ездить, — кое-где рост цен будет заметнее, но некоторые цены останутся неизменными. По-прежнему будет выгоднее покупать билеты на поезд в интернете, где отдельные билеты продаются на 15% дешевле”.

На некоторые экспресс-отправления поездов, пользующихся высоким спросом, вводятся несколько более высокие расценки. ”Подобно автобусам, с 1 августа цены на экспресс-маршруты могут варьироваться в зависимости от спроса. Большей частью это означает, что цены будут дешевле в будние дни, и дороже, прежде всего, в пятницу и воскресенье после обеда. Данное изменение не коснется обычных поездов, и выгодные условия поездки на них будут гарантированы в любое время. Заботясь о постоянных пассажирах, совершающих длинные рейсы, а также для содействия покупкам билетов онлайн, мы планируем осенью ввести билеты на десять поездок, — при этом на эти билеты цены останутся одинаковыми во все дни недели”, — подчеркнул менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Мы считаем необходимым ввести зависящие от спроса цены, чтобы обеспечить более удобные возможности поездки в часы пик. Мне искренне жаль, что на некоторых более дальних рейсах не всегда всем пассажирам удается найти сидячее место; но новые поезда, которые, как мы надеемся, выйдут на маршруты через три года, должны облегчить ситуацию. Приятно, что правительство приняло решение о приобретении новых поездов, благодаря чему мы сможем в будущем лучше удовлетворить чаяния пассажиров”, — сказал Конго.