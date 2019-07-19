С августа цены на Bingo Loto вырастут в два раза, но зато, как обещает Eesti Loto, в два раза вырастет и призовой фонд. Также появятся новые уровни, пишет Õhtuleht.
Председатель правления Eesti Loto Рийна Роозипуу сказала, что нововведение призвано внести в лотерею новизну, поскольку она уже 15 лет остается практически неизменной.
Отмечается, что также произойдут изменения в правилах некоторых других местных лотереей. Международные лотереи Vikinglotto и Eurojackpot меняться не будут.
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео