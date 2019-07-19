С августа цены на Bingo Loto вырастут в два раза

Председатель правления Eesti Loto Рийна Роозипуу сказала, что нововведение призвано внести в лотерею новизну, поскольку она уже 15 лет остается практически неизменной.

Отмечается, что также произойдут изменения в правилах некоторых других местных лотереей. Международные лотереи Vikinglotto и Eurojackpot меняться не будут.