19.07.2019, 13:50

С августа цены на Bingo Loto вырастут в два раза

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rus.delfi.ee
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С августа цены на Bingo Loto вырастут в два раза
Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

С августа цены на Bingo Loto вырастут в два раза, но зато, как обещает Eesti Loto, в два раза вырастет и призовой фонд. Также появятся новые уровни, пишет Õhtuleht.

Председатель правления Eesti Loto Рийна Роозипуу сказала, что нововведение призвано внести в лотерею новизну, поскольку она уже 15 лет остается практически неизменной.

Отмечается, что также произойдут изменения в правилах некоторых других местных лотереей. Международные лотереи Vikinglotto и Eurojackpot меняться не будут.

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