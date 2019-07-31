С августа Bingo loto станет дороже, но интереснее! Читайте, что изменится
Eesti Loto сообщает, что мамая популярная в Эстонии местная лотерея Bingo loto обновится 01 августа, а также изменятся правила игры.
Eesti Loto сообщает, что мамая популярная в Эстонии местная лотерея Bingo loto обновится 01 августа, а также изменятся правила игры.
В связи с этим в эту среду будет разыгран весь накопленный к этому времени призовой фонд джекпота Bingo loto — предположительно 340 000 евро! В этом розыгрыше не ограничено количество разыгрываемых шаров джекпота и розыгрыш продлится до тех пор, пока хотя бы один игрок не заполнит все клетки на своём игровом поле и не выиграет джекпот.
В обновлённом Bingo loto к прежним призовым уровням добавятся ещё два, чтобы игра стала увлекательнее и лото-игроки почаще радовались выигрышу. К победителям игр "Углы", "Диагонали" и "Дом" теперь добавятся победители игры "Центр", у которых первый разыгранный N-шар попадёт в центральную клетку игрового поля, и победители игры "Без одного", у которых после игры в ”Дом” на игровом поле останется одна незаполненная клетка.
Благодаря возросшей цене билета призовой фонд будет расти быстрее и быстрее будет достигать более высокой отметки. Размер призового фонда гарантированного джекпота вместо прежнего 100 000 евро теперь 200 000 евро. Поскольку мы имеем дело с местной игрой, то все выигрыши останутся в Эстонии.
Со слов руководителя Eesti Loto Рийны Роозипуу, это самое масштабное изменение любимейшей лото-игры с 23-летним стажем. "До сих пор разыгрываемую в телеэфире и поддерживаемую популярной телевизионной игрой лотерею меняли лишь слегка. Как и во всех других областях, потребители ждут новизны и перемен, именно это мы и желаем предложить сегодняшними обновлениями. Рост благополучия и большие джекпоты международных игр повысили ожидания игроков относительно величины главного выигрыша, именно поэтому сейчас самое время увеличить цену игрового поля, чтобы увеличить минимальный гарантированный джекпот и ускорить рост призового фонда."- сказала Роозипуу.
Одно игровое поле обновлённого Bingo loto стоит 2 евро. Bingo loto также получит новый, более игривый логотип.
Bingo Loto впервые вышло в продажу в Эстонии 1 февраля 1996. Разработанная в сотрудничестве с американской корпорацией GTECH игра была тогда уникальной, её отличительной чертой был проводимый в прямом эфире розыгрыш, в ходе которого всегда разыгрывался главный выигрыш — "Дом". Еженедельная передача выходила в эфир сначала из студии TV3, телеведущими были популярные в то время звёзды экрана Март Сандер, Март Мардисалу, Пилле Минев.
Игра стала необычайно популярной и уже в сентябре 1997 года накопленный призовой фонд впервые превысил отметку в 1 миллион крон. Самый большой джекпот Bingo loto в 9,4 миллионов крон, т.е. приблизительно 603 000 евро, был выигран в 2009 году. Главные выигрыши последних лет находятся в диапазоне 300 000 — 450 000 евро, джекпот Bingo loto выпадает 5-6 раз в году.
Первоначально цена одного игрового поля составляла 10 крон, в 2007 году она поднялась до 15 крон и в 2011 году, в связи с переходом на евро, цена игрового поля стала 1 евро. Более 10 лет цена игрового поля оставалась неизменной.
Существенное изменение в игре было сделано два года назад, когда игрокам предоставили возможность самим выбирать в интернете свои Bingo номера, до этого можно было играть только с pliks-plaks номерами.
Телепередача выходила в эфир с разных телеканалов и ведущими обычно были телезвёзды. В 2008 году передача получила название „Большая лото-среда”. С 2013 года в телеигре "Война роз" под руководством Кристьяна Йыекалда между собой стали соревноваться семьи.
В цифровые лотереи Eesti Loto играют приблизительно 420 000 игроков в год, из которых 40% покупают лотерею через интернет.
18% с продажи каждого лотерейного билета идёт на уплату налога на азартные игры, эти деньги направляются на поддержку науки, образования, культуры, спорта и медицины. В первой половине текущего года Eesti Loto заплатило государству налог на азартные игры в размере 5,2 миллионов евро. За этот же период Eesti Loto выплатило лото-игрокам выигрышей на сумму 11,5 миллионов евро, из них 2,7 миллионов евро составили выигрыши экспресс-лотерей.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Медведи спасаются от пожаров и выходят к людям
Закон об ипотечных каникулах в РФ: кто и на что имеет право
Умирающей женщине сделали кесарево сечение и не нашли ребенка
Мэр Чебоксар оценил поведение сына, который покалечил людей в ДТП