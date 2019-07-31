С августа Bingo loto станет дороже, но интереснее! Читайте, что изменится

В связи с этим в эту среду будет разыгран весь накопленный к этому времени призовой фонд джекпота Bingo loto — предположительно 340 000 евро! В этом розыгрыше не ограничено количество разыгрываемых шаров джекпота и розыгрыш продлится до тех пор, пока хотя бы один игрок не заполнит все клетки на своём игровом поле и не выиграет джекпот.

В обновлённом Bingo loto к прежним призовым уровням добавятся ещё два, чтобы игра стала увлекательнее и лото-игроки почаще радовались выигрышу. К победителям игр "Углы", "Диагонали" и "Дом" теперь добавятся победители игры "Центр", у которых первый разыгранный N-шар попадёт в центральную клетку игрового поля, и победители игры "Без одного", у которых после игры в ”Дом” на игровом поле останется одна незаполненная клетка.

Благодаря возросшей цене билета призовой фонд будет расти быстрее и быстрее будет достигать более высокой отметки. Размер призового фонда гарантированного джекпота вместо прежнего 100 000 евро теперь 200 000 евро. Поскольку мы имеем дело с местной игрой, то все выигрыши останутся в Эстонии.

Со слов руководителя Eesti Loto Рийны Роозипуу, это самое масштабное изменение любимейшей лото-игры с 23-летним стажем. "До сих пор разыгрываемую в телеэфире и поддерживаемую популярной телевизионной игрой лотерею меняли лишь слегка. Как и во всех других областях, потребители ждут новизны и перемен, именно это мы и желаем предложить сегодняшними обновлениями. Рост благополучия и большие джекпоты международных игр повысили ожидания игроков относительно величины главного выигрыша, именно поэтому сейчас самое время увеличить цену игрового поля, чтобы увеличить минимальный гарантированный джекпот и ускорить рост призового фонда."- сказала Роозипуу.

Одно игровое поле обновлённого Bingo loto стоит 2 евро. Bingo loto также получит новый, более игривый логотип.