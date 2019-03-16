С апреля зарплата президента повысится до 6168 евро

Согласно принятому в прошлом году закону, к 1 апреля каждого года ставка заработной платы будет индексироваться, и размер индекса будет зависеть на 20% от роста индекса потребительских цен и на 80% - от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога, передает rus.err.ee.

С 1 апреля 2019 года самый высокий индекс зарплаты составит 1,084, а он в свою очередь каждый год умножается на самую высокую ставку заработной платы (такая ставка у президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Государственного суда), которая в этом году составляет 5690,32 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,85 от зарплаты президента получают государственный прокурор, вице-спикеры Рийгикогу, председатели парламентских комиссий и фракций, госсекретарь, члены Госсуда, канцлер права, государственный контролер и министры - у них зарплата поднимется с 4837 до 5234 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,75 получают вице-председатели парламентских комиссий и фракции, а также судьи окружных судов - у них зарплата поднимется с 4268 до 4626 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,65 получают члены Рийгикогу, судьи уездных и административных судов - у них зарплата поднимется с 3698 до 4009 евро.