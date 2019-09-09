С апреля пенсии повысятся в среднем на восемь процентов

С 1 апреля 2020 года пенсия по старости повысится в среднем на 8%, следует из представленного в понедельник Министерством финансов свежего экономического прогноза, пишет rus.err.ee.
Во втором квартале этого года пенсия по старости в среднем составляла 485 евро. С апреля же ее получатели могут рассчитывать на 524 евро, то есть на 39 евро больше.
Основанием для расчета пенсионного индекса на 80% является изменение поступления пая пенсионного страхования в составе социального налога и на 20% — изменение индекса потребительских цен за прошлый год.
На основании этих изменений рассчитывается утверждаемый правительством индекс.
Весной этого года рост пенсий в среднем составил 8,4%.
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