С апреля пенсии повысятся в среднем на восемь процентов

Во втором квартале этого года пенсия по старости в среднем составляла 485 евро. С апреля же ее получатели могут рассчитывать на 524 евро, то есть на 39 евро больше.

Основанием для расчета пенсионного индекса на 80% является изменение поступления пая пенсионного страхования в составе социального налога и на 20% — изменение индекса потребительских цен за прошлый год.

На основании этих изменений рассчитывается утверждаемый правительством индекс.

Весной этого года рост пенсий в среднем составил 8,4%.