С апреля бензин подорожает, многим старым автомобилям придется перейти на 98-й

С мая 2018 года в бензин Euro 95 добавляется до 5% этанола, а с 1 апреля 2019 содержание биодобавки увеличится до 10%, передает rus.err.ee.

Двигатели в новых моделях автомобилей сконструированы с учетом биодобавок, однако многим старым моделям такой бензин не подойдет, поэтому им придется либо заправляться более дорогим Euro 98, который биодобавок не содержит, либо идти на риск поломки мотора.

Со списком моделей автомобилей, в которых нельзя пользоваться бензином с повышенным содержанием биодобавок, можно ознакомиться на сайте Департамента шоссейных дорог или обратившись в представительство по продаже автомобилей соответствующей марки.

В дизельном топливе содержание биодобавок с 1 апреля повысится с 3,5 до 7%, что также приведет к повышению его цены.