С 8 марта! Bolt предлагает женщинам Эстонии скидку, равную разнице зарплат сильного и слабого пола

Согласно последнему исследованию Еврокомиссии, женщины в Эстонии на той же должности получают в среднем на 25,6% меньше мужчин.

”Несправедливо, не правда ли? В связи с этим в предстоящий день женщин мы хотим обратить внимание на данную проблему и предложить всем женщинам скидку в размере 25,6% на последующие пять поездок, совершенных в марте”, — сообщила фирма.

Однако для получении скидки недостаточно просто быть женщиной, а необходимо выложить в сториз в Instagram свою фотографию, отметить страницу Bolt и добавить хэштег ”MinaSõidanBoltiga”.