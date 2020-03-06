С 8 марта! Bolt предлагает женщинам Эстонии скидку, равную разнице зарплат сильного и слабого пола
В преддверии 8 марта поставщик услуги таксоизвоза Bolt запустил кампанию, в рамках которой предлагает женщинам скидку, равную разнице зарплат мужчин и женщин, выраженной в процентах.
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