С 7 апреля в расписании движения поездов произойдут изменения

В связи с действующим в стране чрезвычайным положением, количество пассажиров в поездах резко снизилось, что обусловило необходимость перейти на более редкий график.

«В течение последних трех недель количество пассажиров уменьшилось более чем на 80%, и мы видим, что данная ситуация пока сохраняется. Однако это означает, что мы не можем продолжать работать в таком же объеме и дальше, в связи с чем мы вынуждены еще больше снизить объемы перевозок», – сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«В случае пригородных линий мы видим, что количество пассажиров уменьшилось почти в пять раз, и это означает, что если раньше в одном поезде обычно могли ехать порядка 150 человек, то сейчас в нем находятся менее 40 пассажиров», – объяснил Конго. «Аналогичная ситуация наблюдается и на отправлениях Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва, а местами количество пассажиров еще меньше».

Текущие ремонтные работы также влияют на расписание. Так как в направлении Тарту отрезок Табивере-Кяркна с 7 апреля будет временно закрыт, по вторникам, четвергам и субботам между Йыгева и Тарту придется использовать заменяющие автобусы. «Чтобы люди по утрам по-прежнему могли добраться на работу, совместно с Eesti Raudtee мы договорились, что данные рейсы все-таки будут выполняться во все дни, и что автобусы будут использоваться только с 10 часов.