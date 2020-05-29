С 5 июня вводятся изменения в расписание движения поездов в направлении Аэгвийду, Тарту и Нарвы

”Эстонская железная дорога приступит к ремонту на участке железной дороги Сонда-Кохтла, вследствие чего там будут установлены дополнительные ограничения скорости, которые добавят 7 минут к продолжительности поездку в Нарву”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Время отправления из Таллинна и прибытия в Таллинн не изменится”.

Изменения также вводятся в расписания движения в направлении Аэгвийду и Тарту.

”У нас есть хорошие новости для пассажиров Аэгвийдуского маршрута: поскольку количество пассажиров постепенно растет, мы добавим несколько рейсов в выходные дни, — 6-го и 7-го июня, а с понедельника, 8-го июня, восстановим обычную частоту отправлений на этом маршруте”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Между Таллинном и Тарту мы добавим поезда по пятницам и воскресеньям; поскольку мешающие нормальному движению поездов ремонтные работы будут продолжены, мы уплотним расписание движения только в дни наибольшего спроса”. В пятницу и воскресенье весь маршрут будет обслуживаться поездами, и замещающие автобусы не потребуются. После завершения ремонтных работ мы планируем добавить рейсы между Тарту и Таллинном, чтобы обеспечить нашим клиентам хорошие возможности для поездок”.

Расписания движения вскоре будет опубликованы на домашней странице Elron www.elron.ee, а также на посадочных платформах. Кроме того, информацию о движении поездов можно узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.