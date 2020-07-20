С 20 июля требование самоизоляции при въезде в Эстонию действует для прибывающих из десяти стран

Режим самоизоляции не действует при поездке из ЕС в Эстонию для прибывающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, пишет rusERR.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованном в Евросоюзе списке. В данный момент в этот список входят Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

Карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.