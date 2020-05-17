с 18 мая запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким риском заражения, как Россия, Швеция и Великобритания

Таави Аас пояснил, что в целях пресечения распространения вируса Эстония может сначала открыть авиасообщение с теми странами, где уровень заражения достаточно маленький, согласно статистике за последние 14 дней.

Скорее всего, 18 мая будут разрешены полеты в Германию, Польшу, Норвегию, Австрию, Латвию и Литву. Аас добавил, что полеты в Данию в ближайшие дни могут быть разрешены, если ситуация в стране улучшится.

Министерство исходило и следующих критерий, при разрешении полетов в страну: там должно быть 25 или меньше инфицированных коронавирусом на 100 000 человек населения за последние 14 дней. Министерство будет ежедневно следить за ситуацией в странах и соответсвенно изменениям в лучшую сторону открывать с ними авиасообщение.

Возобновление авиасообщения зависит также и от правил второй страны. Как и в Эстонии, во многих других странах также действуют ограничения на въезд, которые нужно учитывать при планировании путешествия.

Запрет на полеты в страны, подписанный сегодня, действует с 18 мая по 7 июня, после чего Министерство экономики и коммуникаций вновь оценит необходимость ограничений.

В качестве исключения ограничение на перелеты между Минском и Таллинном действует начиная с 24 мая, так как через Минск ожидается возвращение эстоноземельцев до 23 мая.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!