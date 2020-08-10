С 10 августа в банке SEB можно ходатайствовать об учебном кредите

”Растущий уровень благополучия жителей Эстонии, а также система государственных пособий и стипендий сделали высшее образование более доступным в материальном плане. В то же самое время, некоторые группы людей по-прежнему нуждаются в этом виде кредита, прежде всего те, кто получают платное высшее образование, учатся за рубежом или семьи которых имеют низкий доход и которым данное решение помогает оплатить учебу или связанные с ней затраты. Учебный кредит служит цели повысить доступность высшего образования в Эстонии, дает возможность молодым людям полностью сконцентрироваться именно на учебе и тем самым помогает им получить выбранную профессию”, — сказала руководитель сегмента по работе с частными лицами банка SEB Трийн Раудсепп.

Об учебном кредите может ходатайствовать гражданин Эстонской Республики, поступивший или обучающийся в высшем учебном заведении Эстонии, а также лицо с долговременным или постоянным видом на жительство, продолжительность обучения которого составляет по меньшей мере шесть месяцев. Для получения учебного кредита необходимо либо поручительство двух граждан Эстонии, лиц с долговременным или постоянным видом на жительство или ипотека находящегося в Эстонии недвижимого жилого имущества, которое принадлежит учащемуся, его супругу (супруге) или близкому родственнику. О пригодности недвижимости в качестве обеспечения учебного кредита более подробную информацию можно получить в любой конторе SEB.

Первокурсникам банк SEB начнет перечислять сумму кредита на расчетный счет с 1 октября, учащимся старших курсов — с 15 сентября при условии, что соблюдены необходимые условия для получения учебного кредита. Если заемщик, заключивший договор на учебный кредит ранее, не желает, чтобы банк перечислял на его счет сумму кредита за нынешний год, или желает получать кредит частями, то банк SEB просит сообщить об этом не позднее 11 сентября. Соответствующее заявление можно подать через интернет-банк, по почте или же принести в любую контору банка SEB.

Более подробно прочитать об учебном кредите и запросить дополнительную информацию можно ЗДЕСЬ.