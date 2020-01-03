С 1 января ко II пенсионной ступени снова могут присоединиться лица, родившиеся в 1970–1982 гг

”С 1 января этого года лица, родившиеся в период с 1970 по 1982 год, которые еще не присоединились ко II пенсионной ступени, могут подать заявление о выборе второй пенсионной ступени, на основании которого им будет открыт пенсионный счет и они будут подключены к обязательной накопительной пенсии”, — сказал руководитель по развитию бизнеса в AS SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин.

По словам Шамардина, у лиц, подключившихся в период с января по ноябрь 2020 года, обязанность уплаты пенсионного взноса возникнет в 2021 году. ”Таким образом, если человек, родившийся в период с 1970 по 1982 год, сегодня подаст заявление, то пенсионные взносы он начнет платить в следующем, 2021 году”, — добавил Шамардин.

Пенсионное исследование SEB показало, что более 80% респондентов считают, что они должны сами обеспечить свое будущее нахождение на пенсии. К настоящему времени к накопительной пенсии присоединились 746 тысяч человек, а новая поправка к закону позволяет присоединиться к ней еще примерно тридцати тысячам человек.