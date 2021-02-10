С 1 марта в некоторые государственные э-услуги будет нельзя войти по банковской ссылке

По-прежнему можно будет войти в э-услуги с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

”Изменение не повлияет на услуги частного сектора. В интернет-услуги банков можно будет входить с помощью PIN-калькулятора и после 1 марта. Банковская ссылка используется в государственной услуге аутентификации чаще всего для входа в государственный портал, э‑услуги транспортного департамента, а также в э-услуги Целевого учреждения по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и регистра народонаселения”, — сказал руководитель отдела электронной идентификации RIA Марк Эрлих.

”Отсутствие поддержки банковской ссылки затронет не более 7000 человек, только через банк в систему входят около 4000 человек. Это составляет примерно 1% от всех аутентификаций в государственной услуге аутентификации. Число пользователей банковской ссылки не очень велико, кроме него имеется три способа идентификации. Важно понимать, что банковская ссылка как услуга никуда не исчезнет”, — сказал Эрлих.

В государственной услуге аутентификации в октябре было сделано 1,85 млн запросов, в ноябре — 2,16 млн, в декабре — 2 млн и в январе — 2,4 млн, из них примерно один процент (по месяцам соответственно 1,26%, 0,91%, 0,82% и 0,74%) аутентификаций был произведен через банковскую ссылку.

Вместо банковской ссылки можно использовать ID-карту, Mobiil-ID или Smart-ID

Банковская ссылка — это один из способов, по которым можно идентифицировать себя в электронных услугах. У жителей Эстонии имеется ID-карта, которую можно использовать для входа в электронные услуги, кроме того, можно использовать государственную услугу Mobiil-ID. С подробной информацией и инструкциями об использовании ID-карты и Mobiil-ID можно ознакомиться на портале www.id.ee

Частный сектор предлагает для идентификации личности услугу Smart-ID. Для использования услуги требуется смарт-устройство. Подробную информацию об использовании Smart-ID можно найти на странице услуги.

Почему RIA отказывается от поддержки банковской ссылки?

Осенью 2018 года вступил в силу последний нормативный акт eIDAS (Директива об электронной идентификации и электронных сделках), который обязывает обеспечить жителям Европейского союза трансграничный доступ к э-услугам публичного сектора с равнозначными или более сильными решениями eID, чем те, которые требуются от собственных граждан и жителей. В связи с этим поставщику э-услуги публичного сектора важно знать, с каким уровнем гарантии используется средство электронной идентификации (eID) при входе в услугу.