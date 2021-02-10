С 1 марта многие э-услуги перестанут предлагать возможность аутентификации при помощи банковской ссылки

Это означает, что с 1 марта в электронную среду государственных услуг можно будет входить только при помощи ИД-Карты, mobiil-ID или Smart-ID. Услуг частного сектора (в том числе самих банков) данное изменение не касается.

К государственной системе аутентификации присоединено 49 ведомств с 215 инфосистемами. Из них 21 ведомство с 38 услугами предлагают сейчас возможность аутентификации с помощью банковской ссылки (среди них HTM, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Maaeluministeerium, MKM, Tallinna linnakantselei (huvi.tallinn.ee), RIA (Riigiportaal eesti.ee ja RIHA), Transpordiamet и другие). С 1 марта эта возможность исчезнет.

Изменения затронут до 7000 человек. Только при помощи банковской ссылки в э-услуги заходит около 4000 человек, что составляет около 1% от всех аутентификаций в государственной системе аутентификации.

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