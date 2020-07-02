С 1 июля Swedbank повысил лимит входящих мгновенных платежей до 100 000 евро

После решения Европейского совета по платежам об увеличении лимитов для мгновенных платежей с 1 июля 2020 года, Swedbank решил увеличить лимит для входящих мгновенных платежей. Лимит исходящих мгновенных платежей (15 000 евро), не изменился.

”Анализ статистики платежей и сделок наших клиентов показывает, что текущий лимит исходящих мгновенных платежей в размере 15 000 евро покрывает потребности 98,3% наших бизнес-клиентов и 99,9% частных клиентов. Мы следим за потребностями наших клиентов в части платежей, и если они изменятся, в будущем мы предложим более широкие возможности мгновенных платежей”, — прокомментировала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

Клиенты Swedbank могут осуществлять мгновенные платежи в мобильном приложении и в интернет-банке не только на счета Swedbank, но и в другие банки Эстонии. В настоящее время, помимо Swedbank, в Эстонии позволяют осуществлять мгновенные платежи также SEB, LHV и Coop Pank. Это означает, что платежи перемещаются между этими банками круглосуточно всего за несколько секунд. Мгновенные платежи работают также в выходные и праздничные дни.

Клиенты Swedbank могут осуществлять мгновенные платежи в мобильном приложении и в интернет-банке. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы должны выбрать ”Новый платёж”, и если счёт получателя находится в Swedbank, SEB, LHV и Coop Pank, то платежи на сумму до 15 000 евро будут по умолчанию производиться в виде мгновенного платежа.

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