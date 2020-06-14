С 1 июля можно будет ходатайствовать о пособии на выплату заработной платы в сельском хозяйстве

Касса по безработице просит работодателей обращаться с запросами к консультанту для работодателей в своем уезде. Консультант объяснит, можно ли ходатайствовать о пособии на выплату заработной платы за уже трудоустроенного работника, или есть ли среди выбранных работодателем кандидатов такие, за которых можно ходатайствовать о пособии. Если предприятие еще не нашло работников, то нужно предоставить в кассу по безработице свою вакансию с пожеланием сделать предварительный отбор, и консультант для работодателей поможет найти кандидатов, которые будут подходить и соответствовать условиям пособия на выплату заработной платы.

Запросы и вакансии просим присылать на электронную почту уездных консультантов для работодателей, контакты которых есть на сайте кассы по безработице.

Пособие на выплату заработной платы в сельском хозяйстве выплачивается работодателю, который занимается выращиванием ягод, фруктов или орехов, если он возьмет на работу зарегистрированного безработного, который был безработным последние три месяца, или который за этот период времени временно работал менее чем 30 дней. Можно ходатайствовать о пособии за тех безработных, которые были приняты на работу с 1 июня или позднее.

Пособие выплачивается при трудоустройстве работников как по трудовому договору, так и по обязательственно-правовому договору, независимо от срока договора. Пособие на выплату заработной платы выплачивается работодателю до трех месяцев за одного и того же работника.

Пособие на выплату заработной платы в сельском хозяйстве выплачивается до конца 2020 года.