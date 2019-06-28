С 1 июля Maxima снижает во всех своих магазинах цену на водку, сидр и пиво на сумму до полутора евро

”Исходя из покупательской статистики розничной сети, с 1 июля мы снизим цены на пиво, сидр, коктейли, а из крепкого алкоголя — на водку и бренди. Во всех Maxima по всей Эстонии по крайней мере 17 наименований таких алкогольных напитков будут продаваться по новой более выгодной полной цене”, — объявил исполнительный директор Maxima Eesti Марко Пыдер о снижении цен во всех магазинах розничной сети по всей Эстонии.

Пыдер добавил, что с этого дня в магазинах Maxima цены на пиво упадут на сумму от десяти центов за бутылку, а падение цены на поллитровую бутылку водки достигнет полутора евро.

”Разговоры о снижении алкогольного акциза и о том, когда в магазинах появятся товары по более льготным ценам, ведутся уже давно. Ожидания потребителя высоки, и у нас нет времени дожидаться, когда запасы товаров закончатся, а у поставщиков будут новые цены. Своими предложениями продавец должен соответствовать ожиданиям клиентов, что мы и делаем”, — признался Пыдер и добавил, что концепция ценового лидера является сильной стороной и частью бизнес-стратегии Maxima.

Новые полные цены на алкогольные напитки будут ниже на размер алкогольного акциза, который высчитывается от цены без налога с оборота в соответствии с установленной законом измененной ставкой для каждого типа алкоголя. Дальнейшие понижения цен уже будут зависеть от складских запасов розничной сети и поставщиков, а также от новых цен поставщиков после снижения акциза.