28.06.2019, 09:15

С 1 июля Maxima снижает во всех своих магазинах цену на водку, сидр и пиво на сумму до полутора евро

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rus.delfi.ee
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Coop Konsum Mustvee
Coop Konsum MustveeFoto: Anni Õnneleid

Розничная сеть снижает в своих магазинах цены на легкий и крепкий алкоголь, ассортимент по новым полным ценам будет доступен с 1 июля. Снижение цен происходит за счет имеющихся запасов магазинов сети и логистического центра, а также за счет наценки.

”Исходя из покупательской статистики розничной сети, с 1 июля мы снизим цены на пиво, сидр, коктейли, а из крепкого алкоголя — на водку и бренди. Во всех Maxima по всей Эстонии по крайней мере 17 наименований таких алкогольных напитков будут продаваться по новой более выгодной полной цене”, — объявил исполнительный директор Maxima Eesti Марко Пыдер о снижении цен во всех магазинах розничной сети по всей Эстонии.

Пыдер добавил, что с этого дня в магазинах Maxima цены на пиво упадут на сумму от десяти центов за бутылку, а падение цены на поллитровую бутылку водки достигнет полутора евро.

”Разговоры о снижении алкогольного акциза и о том, когда в магазинах появятся товары по более льготным ценам, ведутся уже давно. Ожидания потребителя высоки, и у нас нет времени дожидаться, когда запасы товаров закончатся, а у поставщиков будут новые цены. Своими предложениями продавец должен соответствовать ожиданиям клиентов, что мы и делаем”, — признался Пыдер и добавил, что концепция ценового лидера является сильной стороной и частью бизнес-стратегии Maxima.

Новые полные цены на алкогольные напитки будут ниже на размер алкогольного акциза, который высчитывается от цены без налога с оборота в соответствии с установленной законом измененной ставкой для каждого типа алкоголя. Дальнейшие понижения цен уже будут зависеть от складских запасов розничной сети и поставщиков, а также от новых цен поставщиков после снижения акциза.

В этом году прошло 15 лет с начала работы Maxima на эстонском рынке. Розничная сеть действует в Эстонии с 2004 года. Вместе с новым экспресс-магазином сети принадлежит 81 магазин, из которых 56 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 — гипермаркеты Maxima XXX и один — магазин шаговой доступности Express-формата. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и центр логистики. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает около 3700 человек.

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