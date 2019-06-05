Рынок утонул в дешевой греческой клубнике. А когда появится по разумным ценам эстонская?
Майские ночные заморозки побили цветы и замедлили созревание ягод на клубничных полях Эстонии. Но сейчас уже первый урожай пошел.
Майские ночные заморозки побили цветы и замедлили созревание ягод на клубничных полях Эстонии. Но сейчас уже первый урожай пошел.
Фирма AranFarming выращивает в Тартумаа клубнику на 15 гектарах, из которых на 7 расположены 68 стометровых теплиц. Первые спелые ягоды клубники в этих ”туннелях” собрали в этом году 28 мая.
”Больших объемов пока нет, но с каждым днем ягод собираем наполовину больше, и, я думаю, к концу недели будем собирать уже тоннами”, — говорит руководитель хозяйства Пааво Отсус.
По его словам, если бы не морозы, то первые ягоды собрали бы на недельку раньше. ”У нас только начали в туннеле цвести ранние сорта, и эти первые цветы пострадали. Холод же повреждает не только раскрывшийся цветок, но даже и бутончик”, — пояснил садовод.
Первая всегда дороже
Клубника хозяйства продается в Тарту и таллиннском Каубамая, в сети Prisma и Selver.
"Магазины в этом году были относительно разумны, не применяли большую наценку, что очень хорошо, поэтому цены на прилавках сейчас 12-13 евро”, — говорит Отсус. В прошлом году первая клубника была по 16-17 евро, нынче выходит на 5 евро дешевле.
”Первая клубника дорогая, потому что и расходы большие. Начинаем работать уже в марте, накрываем парники, занимаемся прополкой и поливкой”, — объясняет он. С открытого грунта первая клубника должна пойти в районе Иванова дня, и тогда цена будет ниже.
На то, что мороз побил первые цветы, жалуются и другие производители клубники.
Хозяйка хутора Лаари в волости Элва Кадри Небокат также рассказывает о неприятностях, которые доставили ночные холода. ”В этом году по всей Эстонии большие потери от морозов. В конце апреля было очень тепло, растения в парниках пошли в рост, начали цвести, но нагрянули ночные заморозки и побили урожай на многих полях”, — сетует женщина.
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