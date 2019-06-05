Рынок утонул в дешевой греческой клубнике. А когда появится по разумным ценам эстонская?

Фирма AranFarming выращивает в Тартумаа клубнику на 15 гектарах, из которых на 7 расположены 68 стометровых теплиц. Первые спелые ягоды клубники в этих ”туннелях” собрали в этом году 28 мая.

”Больших объемов пока нет, но с каждым днем ягод собираем наполовину больше, и, я думаю, к концу недели будем собирать уже тоннами”, — говорит руководитель хозяйства Пааво Отсус.

По его словам, если бы не морозы, то первые ягоды собрали бы на недельку раньше. ”У нас только начали в туннеле цвести ранние сорта, и эти первые цветы пострадали. Холод же повреждает не только раскрывшийся цветок, но даже и бутончик”, — пояснил садовод.

Первая всегда дороже

Клубника хозяйства продается в Тарту и таллиннском Каубамая, в сети Prisma и Selver.

"Магазины в этом году были относительно разумны, не применяли большую наценку, что очень хорошо, поэтому цены на прилавках сейчас 12-13 евро”, — говорит Отсус. В прошлом году первая клубника была по 16-17 евро, нынче выходит на 5 евро дешевле.