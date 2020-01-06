Рынок криптовалюты: через зарегистрированные в Эстонии фирмы проходят сотни миллионов евро. По крайней мере, так утверждается

Еще одна интересная платформа: AliExchange. В середине декабря на сайте предприятия появился пресс-релиз о том, что украинская платформа FoPay приобрела конкурирующую AliExchange за 2,1 млрд долларов, то есть около 1,9 млрд евро. Сделка якобы была совершена в криптовалюте foincoin. Тогда стоимость одного foincoin составляла более 2000 долларов, сейчас уже более 3000 долларов. Если бы это было правдой, то мы имели бы дело с самой большой коммерческой сделкой в истории Эстонии. Но подтверждений тому, что сделка действительно состоялась, нет.

AliExchange’i kodulehel ilmus pressiteade, et firma osteti miljoni foini eest.

AliExchange’i ostutehingu pressiteade ilmus ka Ukraina kauplemisplatvormi FoPay kodulehel. Ekraanitõmmis

По словам владельца и директора AliExchange Айвара Олли, они такого пресс-релиза не публиковали. Олли говорит, что это может быть делом рук хакеров. ”Мы выясним, как информация оказалась на нашей странице. Наши ИТ-специалисты занимаются этим”, — сообщил Олли.

Что касается разрешения на деятельность, то, по словам Олли, речь идет о недоразумении и о разрешении у инспекции они и не ходатайствовали. Директор подчеркнул, что AliExchange имеет три разрешения от Бюро данных по отмыванию денег, а то, что на сайте указано наличие разрешения от финансовой инспекции, — опечатка.

Отзывы об AliExchange в соцсетях и на форумах довольно противоречивы. Кто-то пишет, что это великолепная платформа, на которой можно хорошо заработать, другие говорят о мошенничестве. Безусловно, нельзя утверждать, что какая-либо из перечисленных выше фирм занимается обманом, но интересных особенностей можно заметить довольно много. Кроме того, в сфере криптовалюты различные схемы распространены по умолчанию. Согласно обнародованному прошлым летом исследованию, мошенники за полгода обманули платформы, инвесторов и простых пользователей на общую сумму в четыре миллиарда евро.

Бюро данных по отмыванию денег ранее уже предупреждало о рисках и отсутствии регуляции в сфере виртуальных денег. ”В качестве основных рисков мы видим риски мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма”, — сказал глава бюро Мадис Рейманд.

Сейчас наличие разрешения на деятельность от бюро не означает, что получившая его фирма является финансовым учреждением. Однако в декабре Рийгикогу принял поправки к закону, устанавливающие более жесткие требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными видами валют. Помимо прочего, государственная пошлина будет увеличена до 3300 евро с нынешних 345.