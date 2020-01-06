06.01.2020, 13:31

Рынок криптовалюты: через зарегистрированные в Эстонии фирмы проходят сотни миллионов евро. По крайней мере, так утверждается

 (2)
Тоомас Рандло
EST
Рынок криптовалюты: через зарегистрированные в Эстонии фирмы проходят сотни миллионов евро. По крайней мере, так утверждается
Aadressil Laki 30 asub kümneid ettevõtteid, mis väidetavasti tegelevad krüptovaluutaga. Kokku on aadressile registreeritud üle 700 firma.Foto: Rauno Volmar

Несовершенная процедура надзора позволила сотням фирм, занимающихся криптовалютой, зарегистрироваться в Эстонии. Следы многих из них ведут за границу, пишет Ärileht.

Например, торговая платформа P2PB2B принадлежит эстонской фирме Partida Services OÜ. По данным сайта фирмы, ее объем продаж в день составляет более 900 млн долларов, то есть более 800 млн евро. Для сравнения: оборот Таллиннской биржи в прошлом году составил 148 млн евро. Фирма была основана в сентябре 2018 года. Ее владельцем является гражданин Украины Валерий Солодовник. Несмотря на безумные обороты, в регистре следов экономической деятельности фирмы обнаружить не удалось. На запросы журналиста P2PB2B не ответила. Хотя надо отдать должное: разрешение на деятельность от Бюро данных по отмыванию денег у фирмы имеется.

Предприятие зарегистрировано по адресу Лаки, 30. В этом же доме зарегистрировано еще более 700 фирм. При этом на сайте P2PB2B в качестве адреса указывается London, 120 Baker Street. Там зарегистрировано более 800 фирм.

Читайте также:

Из ”расположившихся” в Таллинне на улице Лаки, 30 предприятий десятки занимаются крипотвалютой: Coinance, BolttCoin, AltcoinLab, CryptAssist, EZ Exchange и Prospery Trading. Примечательно, что экономическая деятельность у них отсутствует.

Среди занимающихся криптовалютой фирм популярен еще один адрес: Роозикрантси, 2. Здесь зарегистрировано более 800 фирм, в том числе платформа для трейдинга Brighter Trade (Ingoten OÜ). Финансовая инспекция Эстонии, а также учреждения по финансовому надзору Великобритании и Австралии предупреждали, что у платформы отсутствует разрешение на деятельность, хотя на сайте фирмы указано обратное. Ingoten принадлежит предприятию, зарегистрированному в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Еще одна интересная платформа: AliExchange. В середине декабря на сайте предприятия появился пресс-релиз о том, что украинская платформа FoPay приобрела конкурирующую AliExchange за 2,1 млрд долларов, то есть около 1,9 млрд евро. Сделка якобы была совершена в криптовалюте foincoin. Тогда стоимость одного foincoin составляла более 2000 долларов, сейчас уже более 3000 долларов. Если бы это было правдой, то мы имели бы дело с самой большой коммерческой сделкой в истории Эстонии. Но подтверждений тому, что сделка действительно состоялась, нет.

AliExchange’i kodulehel ilmus pressiteade, et firma osteti miljoni foini eest.
AliExchange’i ostutehingu pressiteade ilmus ka Ukraina kauplemisplatvormi FoPay kodulehel. Ekraanitõmmis

По словам владельца и директора AliExchange Айвара Олли, они такого пресс-релиза не публиковали. Олли говорит, что это может быть делом рук хакеров. ”Мы выясним, как информация оказалась на нашей странице. Наши ИТ-специалисты занимаются этим”, — сообщил Олли.

Что касается разрешения на деятельность, то, по словам Олли, речь идет о недоразумении и о разрешении у инспекции они и не ходатайствовали. Директор подчеркнул, что AliExchange имеет три разрешения от Бюро данных по отмыванию денег, а то, что на сайте указано наличие разрешения от финансовой инспекции, — опечатка.

Отзывы об AliExchange в соцсетях и на форумах довольно противоречивы. Кто-то пишет, что это великолепная платформа, на которой можно хорошо заработать, другие говорят о мошенничестве. Безусловно, нельзя утверждать, что какая-либо из перечисленных выше фирм занимается обманом, но интересных особенностей можно заметить довольно много. Кроме того, в сфере криптовалюты различные схемы распространены по умолчанию. Согласно обнародованному прошлым летом исследованию, мошенники за полгода обманули платформы, инвесторов и простых пользователей на общую сумму в четыре миллиарда евро.

Бюро данных по отмыванию денег ранее уже предупреждало о рисках и отсутствии регуляции в сфере виртуальных денег. ”В качестве основных рисков мы видим риски мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма”, — сказал глава бюро Мадис Рейманд.

Сейчас наличие разрешения на деятельность от бюро не означает, что получившая его фирма является финансовым учреждением. Однако в декабре Рийгикогу принял поправки к закону, устанавливающие более жесткие требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными видами валют. Помимо прочего, государственная пошлина будет увеличена до 3300 евро с нынешних 345.

”Много разрешений на деятельность было получено фирмами, владельцами или членами правления которых являются нерезиденты Эстонии, не имеющие существенного отношения (кроме разрешения на деятельность) к нашей стране. В нескольких случаях выданные в Эстонии лицензии использовались для того, чтобы войти в доверие за рубежом, хотя на самом деле речь шла о незаконном предоставлении финансовых услуг или мошенничестве”, — отметил Рейманд.

Он добавил, что в 2019 году бюро аннулировало 96 разрешений на деятельность. Большую часть — по причине того, что фирма не начинала деятельность в течение шести месяцев и не исполняла предписаний бюро.

Финансовая инспекция также согласна, что недостаточные меры могут привести к более высокому риску отмывания денег. ”Необходимо ужесточить требования к лицензиям и деятельности фирм, занимающихся криптовалютой. В том числе внедрить обязательство по отчетности, что позволило бы государству оценивать риски. Непрозрачность, простой режим получения лицензии, который уже позволил сотням фирм, занимающихся криптовалютой, зарегистрироваться в Эстонии, — так дальше продолжаться не может”, — сказал член правления Финансовой инспекции Андре Нымме.

Читайте также: