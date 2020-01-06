Рынок криптовалюты: через зарегистрированные в Эстонии фирмы проходят сотни миллионов евро. По крайней мере, так утверждается

Несовершенная процедура надзора позволила сотням фирм, занимающихся криптовалютой, зарегистрироваться в Эстонии. Следы многих из них ведут за границу, пишет Ärileht.
Например, торговая платформа P2PB2B принадлежит эстонской фирме Partida Services OÜ. По данным сайта фирмы, ее объем продаж в день составляет более 900 млн долларов, то есть более 800 млн евро. Для сравнения: оборот Таллиннской биржи в прошлом году составил 148 млн евро. Фирма была основана в сентябре 2018 года. Ее владельцем является гражданин Украины Валерий Солодовник. Несмотря на безумные обороты, в регистре следов экономической деятельности фирмы обнаружить не удалось. На запросы журналиста P2PB2B не ответила. Хотя надо отдать должное: разрешение на деятельность от Бюро данных по отмыванию денег у фирмы имеется.
Предприятие зарегистрировано по адресу Лаки, 30. В этом же доме зарегистрировано еще более 700 фирм. При этом на сайте P2PB2B в качестве адреса указывается London, 120 Baker Street. Там зарегистрировано более 800 фирм.
Из ”расположившихся” в Таллинне на улице Лаки, 30 предприятий десятки занимаются крипотвалютой: Coinance, BolttCoin, AltcoinLab, CryptAssist, EZ Exchange и Prospery Trading. Примечательно, что экономическая деятельность у них отсутствует.
Среди занимающихся криптовалютой фирм популярен еще один адрес: Роозикрантси, 2. Здесь зарегистрировано более 800 фирм, в том числе платформа для трейдинга Brighter Trade (Ingoten OÜ). Финансовая инспекция Эстонии, а также учреждения по финансовому надзору Великобритании и Австралии предупреждали, что у платформы отсутствует разрешение на деятельность, хотя на сайте фирмы указано обратное. Ingoten принадлежит предприятию, зарегистрированному в Сент-Винсенте и Гренадинах.
Еще одна интересная платформа: AliExchange. В середине декабря на сайте предприятия появился пресс-релиз о том, что украинская платформа FoPay приобрела конкурирующую AliExchange за 2,1 млрд долларов, то есть около 1,9 млрд евро. Сделка якобы была совершена в криптовалюте foincoin. Тогда стоимость одного foincoin составляла более 2000 долларов, сейчас уже более 3000 долларов. Если бы это было правдой, то мы имели бы дело с самой большой коммерческой сделкой в истории Эстонии. Но подтверждений тому, что сделка действительно состоялась, нет.
По словам владельца и директора AliExchange Айвара Олли, они такого пресс-релиза не публиковали. Олли говорит, что это может быть делом рук хакеров. ”Мы выясним, как информация оказалась на нашей странице. Наши ИТ-специалисты занимаются этим”, — сообщил Олли.
Что касается разрешения на деятельность, то, по словам Олли, речь идет о недоразумении и о разрешении у инспекции они и не ходатайствовали. Директор подчеркнул, что AliExchange имеет три разрешения от Бюро данных по отмыванию денег, а то, что на сайте указано наличие разрешения от финансовой инспекции, — опечатка.
Отзывы об AliExchange в соцсетях и на форумах довольно противоречивы. Кто-то пишет, что это великолепная платформа, на которой можно хорошо заработать, другие говорят о мошенничестве. Безусловно, нельзя утверждать, что какая-либо из перечисленных выше фирм занимается обманом, но интересных особенностей можно заметить довольно много. Кроме того, в сфере криптовалюты различные схемы распространены по умолчанию. Согласно обнародованному прошлым летом исследованию, мошенники за полгода обманули платформы, инвесторов и простых пользователей на общую сумму в четыре миллиарда евро.
Бюро данных по отмыванию денег ранее уже предупреждало о рисках и отсутствии регуляции в сфере виртуальных денег. ”В качестве основных рисков мы видим риски мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма”, — сказал глава бюро Мадис Рейманд.
Сейчас наличие разрешения на деятельность от бюро не означает, что получившая его фирма является финансовым учреждением. Однако в декабре Рийгикогу принял поправки к закону, устанавливающие более жесткие требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными видами валют. Помимо прочего, государственная пошлина будет увеличена до 3300 евро с нынешних 345.
”Много разрешений на деятельность было получено фирмами, владельцами или членами правления которых являются нерезиденты Эстонии, не имеющие существенного отношения (кроме разрешения на деятельность) к нашей стране. В нескольких случаях выданные в Эстонии лицензии использовались для того, чтобы войти в доверие за рубежом, хотя на самом деле речь шла о незаконном предоставлении финансовых услуг или мошенничестве”, — отметил Рейманд.
Он добавил, что в 2019 году бюро аннулировало 96 разрешений на деятельность. Большую часть — по причине того, что фирма не начинала деятельность в течение шести месяцев и не исполняла предписаний бюро.
Финансовая инспекция также согласна, что недостаточные меры могут привести к более высокому риску отмывания денег. ”Необходимо ужесточить требования к лицензиям и деятельности фирм, занимающихся криптовалютой. В том числе внедрить обязательство по отчетности, что позволило бы государству оценивать риски. Непрозрачность, простой режим получения лицензии, который уже позволил сотням фирм, занимающихся криптовалютой, зарегистрироваться в Эстонии, — так дальше продолжаться не может”, — сказал член правления Финансовой инспекции Андре Нымме.
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