Рынок безалкогольного пива в Эстонии растет

”GO Pale Ale — золотистое кремовое пиво с хорошо сбалансированным вкусом. При варке используются сорта хмеля Mosaic и Hallertau Blanc, придающие напитку характерный пряный и цитрусовый вкус, а также солод сладковатого вкуса”, — добавил Тармо Таппо.

Новый безалкогольный Saku Originaal разлит в 0,5-литровые стеклянные бутылки, а GO Pale Ale в 0,5-литровые банки.

Ассортимент безалкогольного пива Saku включает следующие напитки: Saku Originaal Alkoholivaba, пильзнер GO pilsner, пшеничное пиво GO nisuõlu, GO Pale Ale, мягкое пиво Carlsberg maheõlu, пшеничное пиво Kronenbourg 1664, а также пивные напитки типа радлер Saku On Ice со вкусами грейпфрута, малины и цитрусовых. Кроме того, компания предлагает безалкогольный сидр Somersby.