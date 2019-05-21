Рынок безалкогольного пива в Эстонии растет

”За последние два-три года рынок безалкогольного пива в Эстонии изменился до неузнаваемости — всего за три года объем этого сегмента вырос вдвое, — рассказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс. — Как производителю это дает нам возможность предложить предпочитающим безалкогольное пиво потребителям новые напитки с различными вкусовыми нюансами”.

На прошлой неделе на прилавки магазинов Эстонии поступила безалкогольная версия наиболее известного продукта Saku — пива Originaal: в новой более легкой бутылке со свежим оформлением. А на этой неделе безалкогольная серия GO пополнится пивом типа эль GO Pale Ale, приготовленным по методу верхового брожения. В этом году ассортимент безалкогольного пива Saku пополнился уже четырьмя напитками: ранней весной пивзавод также представил пшеничное пиво Kronenbourg 1664 и пивной напиток типа радлер Saku On Ice с цитрусовым вкусом.

Главный пивовар Saku Тармо Таппо рассказал, что безалкогольный Saku Originaal произведен из качественного лагера. ”Вкус делают особенным используемые при варке сорта хмеля, придающие пиву освежающий горьковатый вкус, а также обеспечивающие пряные нотки пивному аромату”, — Таппо описал вкусовые качества напитка.