Рынок безалкогольного пива в Эстонии растет

Пивзавод Saku Õlletehas пополнил ассортимент безалкогольного пива двумя новыми напитками: лагером Originaal Alkoholivaba и пивом типа эль Pale Ale. С добавлением новых вкусов ассортимент безалкогольного пива Saku увеличился до девяти наименований. Saku также предлагает безалкогольный сидр Somersby, сказано в пресс-релизе.
”За последние два-три года рынок безалкогольного пива в Эстонии изменился до неузнаваемости — всего за три года объем этого сегмента вырос вдвое, — рассказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс. — Как производителю это дает нам возможность предложить предпочитающим безалкогольное пиво потребителям новые напитки с различными вкусовыми нюансами”.
На прошлой неделе на прилавки магазинов Эстонии поступила безалкогольная версия наиболее известного продукта Saku — пива Originaal: в новой более легкой бутылке со свежим оформлением. А на этой неделе безалкогольная серия GO пополнится пивом типа эль GO Pale Ale, приготовленным по методу верхового брожения. В этом году ассортимент безалкогольного пива Saku пополнился уже четырьмя напитками: ранней весной пивзавод также представил пшеничное пиво Kronenbourg 1664 и пивной напиток типа радлер Saku On Ice с цитрусовым вкусом.
Главный пивовар Saku Тармо Таппо рассказал, что безалкогольный Saku Originaal произведен из качественного лагера. ”Вкус делают особенным используемые при варке сорта хмеля, придающие пиву освежающий горьковатый вкус, а также обеспечивающие пряные нотки пивному аромату”, — Таппо описал вкусовые качества напитка.
”GO Pale Ale — золотистое кремовое пиво с хорошо сбалансированным вкусом. При варке используются сорта хмеля Mosaic и Hallertau Blanc, придающие напитку характерный пряный и цитрусовый вкус, а также солод сладковатого вкуса”, — добавил Тармо Таппо.
Новый безалкогольный Saku Originaal разлит в 0,5-литровые стеклянные бутылки, а GO Pale Ale в 0,5-литровые банки.
Ассортимент безалкогольного пива Saku включает следующие напитки: Saku Originaal Alkoholivaba, пильзнер GO pilsner, пшеничное пиво GO nisuõlu, GO Pale Ale, мягкое пиво Carlsberg maheõlu, пшеничное пиво Kronenbourg 1664, а также пивные напитки типа радлер Saku On Ice со вкусами грейпфрута, малины и цитрусовых. Кроме того, компания предлагает безалкогольный сидр Somersby.