Рыйвас: Bolt очень важен как работодатель. Неприязнь со стороны министра — не причина для отклонения ходатайства

Так, министр финансов Март Хельме в довольно категоричной форме сказал сегодня, что Bolt поддержки от государства не получит.

Рыйвас же считает, что определенную часть пакета экономической поддержки должны получать и стартапы. ”Правительство должно прежде всего четко определиться с логикой: на основании чего поддерживать предприятия. Чем прозрачнее эта система, тем лучше”, — заметил политик.

По его мнению, неважно, как позиционирует себя ИТ-предприятие (как стартап или нет), важно то, какую дополнительную ценность оно привносит, скольким людям предоставляет работу и сколько налогов платит государству. ”И здесь тоже следует установить прозрачные критерии как для крупных, так и для мелких фирм. С трудностями могут столкнуться все”, — подчеркнул Рыйвас и выразил недоумение тем фактом, что выдвинутое реформистами предложение сделать информацию о государственных пособиях и гарантиях кредитов общедоступной не прошло голосование в Рийгикогу.

Утверждения о возможных махинациях с налогами со стороны Bolt Рыйвас комментировать не взялся. Он сказал, что у него нет данных о налогах, но есть данные о том, что Bolt обеспечивает работой почти 500 человек, получающих больше или сильно больше среднего по стране. ”В любом случае Bolt очень важен и как работодатель. В этом нет никаких сомнений. Кроме, того Bolt имеет широкий международный охват”, — добавил реформист.

Он сказал, что то, что министры или председатели комиссий испытывают неприязнь либо к стартапам в целом, либо к конкретному предприятию, не должно стать препятствием для рассмотрения ходатайств.

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