Ряду домов призрения компенсируют дополнительные затраты на оплату труда из-за COVID-19

”Поддержка учреждений по уходу поможет снизить рост затрат на рабочую силу в тех домах призрения, где были выявлены носители коронавируса. В домах призрения, где были выявлены заболевшие клиенты и работники, необходимо поддерживать отдельные отделы, например, отдел близких контактов, но важно поддерживать и отдел с болеющими, что требует привлечения дополнительного персонала”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. По словам министра, в большинстве случаев сотрудники домов призрения также заражаются коронавирусом, что означает, что им необходимо искать замену. ”Необходимо предотвращать нехватку персонала, чтобы благополучие и здоровье жителей домов призрения сохранялись наилучшим образом”, — добавил министр Танель Кийк.

Попечительские учреждения получат поддержку для покрытия дополнительных расходов на персонал, которые покрываются на основе фактических затрат. Правительство приняло решение о выделении средств для каждого учреждения. Министерство социальных дел в сотрудничестве с департаментом социального страхования и попечительскими учреждениями готовит ходатайство и план управления рисками, которые будут представлены правительству.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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