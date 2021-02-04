"Русские более склонны выводить деньги". В среднем выходящие из второй ступени накопили 8500 евро

По состоянию на 28 января заявление о выводе средств из второй пенсионной ступени подали 75 313 человек. Средний возраст заявителей — 39 лет. Женщин среди них чуть больше, чем мужчин.

Проведенное банком SEB в прошлом году исследование показало, что деньги планирует вывести около трети имеющих вторую пенсионную ступень, но из свежего исследования, проведенного уже Kantar Emor, следует, что точно выведут деньги лишь 21%.

По словам директора по маркетингу SEB Elu ja Pensionikindlustus Яаники Рейманн, сейчас кажется, что интерес людей угасает. ”По данным Пенсионного центра, за первые две недели было подано около 51 800 заявлений о выводе средств, но в следующие две недели количество заявлений уменьшилось более чем вполовину до 23 500. Мы видим, что интерес к отказу от второй ступени уменьшается”, — сказала она и добавила, что все больше людей обращаются в банк для поиска более выгодного решения.

По состоянию на 2 февраля число пенсионных счетов для обязательной накопительной пенсии составляло 766 006, то есть количество желающих вывести деньги составляет сейчас 9,83%. Среди желающих вывести деньги много русскоязычных: уже подано более 20 000 заявлений на русском языке. На эстонском подано 55 000 заявлений, более 150 — на английском.

”Русскоязычные жители Эстонии находятся в информационном вакууме и с большой долей вероятности они более склонны выводить деньги”, — отметила Рейнманн.

Если человек подал заявление, у него до определенного момента есть возможность отозвать его. По словам специалиста по коммуникации Министерства финансов Сийри Суутре, к настоящему моменту заявления отозвали 396 человек.

По данным министерства, средний остаток на счету людей, подавших заявление, по состоянию на прошлый четверг составлял 8499 евро и средний остаток всей второй ступени 7057 евро. При этом следует иметь в виду, что с выплачиваемой суммы удерживается подоходный налог 20% и в случае 8499 евро человек получит лишь 6799 евро.