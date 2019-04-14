Руководителю Центра тревоги подняли зарплату до 4950 евро

Приказ вступит в силу задним числом с 1 апреля. По решению министра, зарплата Алвела выросла с 4200 до 4950 евро в месяц, передает rus.err.ee.

Ранее портал rus.err.ee написал о том, что с апреля выросли зарплаты и у многих других крупных чиновников из полиции и Спасательного департамента.

Главе Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер теперь зарабатывает 6000 евро в месяц, а оклад гендиректора Спасательного департамента Куно Таммеару вырос до 5500 евро в месяц.