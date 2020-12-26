Руководители спа-отелей негодуют: ограничения правительство ввело, но конкретики о мерах помощи нет

Информация о дотациях появляется гораздо позже, чем вводятся ограничения, и бизнесмены не знают, как поступать — сокращать персонал или дожидаться дотаций по зарплате, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"Уже страдают несколько тысяч человек, поскольку в хорошие времена у нас в секторе работало до 30 тысяч сотрудников. Посмотрим на следующей неделе, какие решения будут со стороны правительства, и будем уже лучше знать. Но обстановка, конечно, очень сложная. Все предприятия делают все возможное, чтобы сохранить персоналу работу", — высказался президент Союза отелей и ресторанов Айн Кяпп.

В отеле Viimsi SPA на новогоднюю ночь было распродано около 70% комнат, но после новых ограничений клиенты стали отменять бронирования — по словам Калле Куузика, члена правления фирмы-оператора отеля, особой популярностью у клиентов пользовался пакет, в котором к услуге размещения прилагался ужин и посещение банного центра, однако с 28 декабря в отелях можно оказывать исключительно услугу размещения.

Похожее предложение с баней и рестораном на 31 декабря было разработано и в отеле Kalev Spa, и почти половина номеров в гостинице была распродана, а теперь клиенты повально отменяют брони — как объяснила директор отеля Пирет Бетлем, расходы превышают доходы, поэтому смысла держать отель открытым нет: "Клиенты не хотят просто сидеть в номерах, когда их даже в ресторане не могут обслужить, и они не могут поплавать в спа-центре. Смысла в работе гостиницы сейчас никакого, поэтому мы не видим причин держать ее открытой".