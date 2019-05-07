Руководители и работники предприятий из Ида-Вирумаа приглашаются на бесплатные курсы эстонского и английского

Для предпринимателей и ключевых работников предприятий из Ида-Вирумаа, для которых эстонский язык не является родным, открыта регистрация на бесплатные курсы по эстонской и английской бизнес-лексике. Их организует Учебный центр Керсти Вылу (Kersti Võlu Koolituskeskus) при финансировании Фонда интеграции.
Инициатива Фонда интеграции обусловлена необходимостью повышения уровня знания языков предпринимателями Ида-Вирумаа, которая обозначена во многих исследованиях и программах развития как возможность расширить деловые контакты и пробудить интерес к участию в начинаниях, поддерживаемых на общегосударственном уровне.
Обучение организует Учебный центр Керсти Вылу, который Фонд интеграции выбрал в партнеры по результатам государственного тендера. ”Мы предлагаем 40 предпринимателям и ключевым работникам предприятий из Ида-Вирумаа, для которых эстонский язык не является родным, пополнить свои знания эстонской и английской бизнес-лексики благодаря непосредственному общению”, — пояснила руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди.
Учебные группы будут проводить встречи клубного формата, чтобы практиковать языки, а также наладить деловые контакты. ”Например, вместе проводить деловые встречи, посещать уездные центров развития и предприятия, проводить совместные мероприятия”, — уточнила форму обучения Яна Тонди.
Языковое обучение будет проходить в группах в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. ”Заинтересованных просим обращаться непосредственно к организатору курсов, написав на info@kvkoolitus.ee или позвонив по 555 83 410 и 505 5063”, — сказала руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции.
Учебные курсы эстонского и английского языка будут проходить в отдельных группах. При желании предприниматели и ключевые работники смогут пополнить свое знание обоих языков. Каждый языковой курс продлится 200 академических часов.
Языковое обучение спланировано с 14 мая, но начнется сразу же, как только будут сформированы группы. Оно может продлиться до 30 марта 2020 года.