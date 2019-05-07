Руководители и работники предприятий из Ида-Вирумаа приглашаются на бесплатные курсы эстонского и английского

Инициатива Фонда интеграции обусловлена необходимостью повышения уровня знания языков предпринимателями Ида-Вирумаа, которая обозначена во многих исследованиях и программах развития как возможность расширить деловые контакты и пробудить интерес к участию в начинаниях, поддерживаемых на общегосударственном уровне.

Обучение организует Учебный центр Керсти Вылу, который Фонд интеграции выбрал в партнеры по результатам государственного тендера. ”Мы предлагаем 40 предпринимателям и ключевым работникам предприятий из Ида-Вирумаа, для которых эстонский язык не является родным, пополнить свои знания эстонской и английской бизнес-лексики благодаря непосредственному общению”, — пояснила руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди.

Учебные группы будут проводить встречи клубного формата, чтобы практиковать языки, а также наладить деловые контакты. ”Например, вместе проводить деловые встречи, посещать уездные центров развития и предприятия, проводить совместные мероприятия”, — уточнила форму обучения Яна Тонди.