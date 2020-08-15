15.08.2020, 21:34

Руководители Больничной кассы получат огромные премии


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Eriolukorra kriisibriif 08.04.2020
Foto: Jaanus Lensment

В пятницу совет Больничной кассы решил выплатить членам правления премии за 2019 год в размере трех месячных окладов, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Meditsiiniuudised.

Члены правления Больничной кассы: председатель Райн Лаане (зарплата 7800 евро в месяц), Майви Парв (зарплата — 6000 евро в месяц), Пилле Банхард (зарплата 6000 евро в месяц) и Карл-Хенрик Петерсон (зарплата 6800 евро в месяц).

Это значит, что премия Лаане составит 23 000 евро, Парв и Банхарда 18 000 евро и Петерсона — 20 400 евро.

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