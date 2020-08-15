15.08.2020, 21:34
Руководители Больничной кассы получат огромные премии
В пятницу совет Больничной кассы решил выплатить членам правления премии за 2019 год в размере трех месячных окладов, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Meditsiiniuudised.
В пятницу совет Больничной кассы решил выплатить членам правления премии за 2019 год в размере трех месячных окладов, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Meditsiiniuudised.
Члены правления Больничной кассы: председатель Райн Лаане (зарплата 7800 евро в месяц), Майви Парв (зарплата — 6000 евро в месяц), Пилле Банхард (зарплата 6000 евро в месяц) и Карл-Хенрик Петерсон (зарплата 6800 евро в месяц).
Это значит, что премия Лаане составит 23 000 евро, Парв и Банхарда 18 000 евро и Петерсона — 20 400 евро.
Читайте подробнее на dv.ee.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Собчак сообщила о бегущих в ужасе из США друзьях
Адвокат семьи раскрыла правду о загадочном убийстве Влада Бахова
Плющенко впервые показал своего нового члена семьи в пеленках
Мир ждет смертоносная эпидемия? Что заявил Мясников