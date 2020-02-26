Руководителем Rail Baltic Estonia станет Тыну Грюнберг

Грюнберг обладает продолжительным опытом в качестве топ-менеджера в сферах телекоммуникаций и инфотехнологий. Он работал директором по технологии и членом правления мобильного оператора Telia Eesti, директором по технологии евразийского подразделения концерна TeliaSonera, а также руководил Ucell — дочерним предприятием концерна Telia в Узбекистане. Прежде чем присоединиться к команде Rail Baltic Estonia, Грюнберг был старшим консультантом занимающегося управленческим консультированием предприятия Sense Strategy в Дубае.

”Моя цель — в сотрудничестве с командой Rail Baltic Estonia воплотить в жизнь важнейший для Эстонии и всей Европы мегапроект. Несомненно, это большой вызов, но воплощение проекта на долгие десятилетия придаст позитивную динамику развитию нашего региона. Мой первейший приоритет — гарантировать соблюдение графика строительных работ, обеспечив тем самым финансирование проекта на следующие периоды. Также я должен организовать слаженное функционирование предприятия”, — сказал Грюнберг.

”Я рад, что в результате коллегиальной и основательной работы совета был найден новый руководитель Rail Baltic Estonia — Тыну Грюнберг, — заявил председатель совета Rail Baltic Estonia Андре Кюйсвек. — Задача Тыну — ускорить проект, добиться большей интегрированности управления и, в конечном результате, создать качественное и экологичное железнодорожное сообщение между Эстонией и Европой, от которого выиграют жители и предприятия Эстонии и соседних стран”.

Тыну Грюнберг займет должность председателя правления Rail Baltic Estonia OÜ 1 марта.