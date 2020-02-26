Руководителем Rail Baltic Estonia станет Тыну Грюнберг

С 1 марта на должность председателя правления реализующей в Эстонии проект Rail Baltic компании Rail Baltic Estonia заступает топ-менеджер в сфере телекоммуникаций Тыну Грюнберг.
Грюнберг обладает продолжительным опытом в качестве топ-менеджера в сферах телекоммуникаций и инфотехнологий. Он работал директором по технологии и членом правления мобильного оператора Telia Eesti, директором по технологии евразийского подразделения концерна TeliaSonera, а также руководил Ucell — дочерним предприятием концерна Telia в Узбекистане. Прежде чем присоединиться к команде Rail Baltic Estonia, Грюнберг был старшим консультантом занимающегося управленческим консультированием предприятия Sense Strategy в Дубае.
”Моя цель — в сотрудничестве с командой Rail Baltic Estonia воплотить в жизнь важнейший для Эстонии и всей Европы мегапроект. Несомненно, это большой вызов, но воплощение проекта на долгие десятилетия придаст позитивную динамику развитию нашего региона. Мой первейший приоритет — гарантировать соблюдение графика строительных работ, обеспечив тем самым финансирование проекта на следующие периоды. Также я должен организовать слаженное функционирование предприятия”, — сказал Грюнберг.
”Я рад, что в результате коллегиальной и основательной работы совета был найден новый руководитель Rail Baltic Estonia — Тыну Грюнберг, — заявил председатель совета Rail Baltic Estonia Андре Кюйсвек. — Задача Тыну — ускорить проект, добиться большей интегрированности управления и, в конечном результате, создать качественное и экологичное железнодорожное сообщение между Эстонией и Европой, от которого выиграют жители и предприятия Эстонии и соседних стран”.
Тыну Грюнберг займет должность председателя правления Rail Baltic Estonia OÜ 1 марта.
Под руководством Грюнберга осуществлялось внедрение мобильной связи поколений 2G-4G в сети Telia Eesti в Эстонии. Кроме того, Грюнберг длительное время был вице-президентом Союза инфотехнологических и телекоммуникационных предприятий Эстонии.
Грюнберг обладает степенью магистра Технического университета Чалмерс, после получения которой пополнял знания в Шведском институте управления и в London Business School.
Rail Baltic Estonia представляет интересы эстонского государства в совместном предприятии стран Балтии RB Rail AS, реализуя проектирование и строительство скоростной железной дороги на территории Эстонии. В предприятии Rail Baltic Estonia работают 23 человека.
Rail Baltic — это экологичное и комфортное железнодорожное соединение, которое объединит Эстонию с южными соседями и Центральной Европой. Инфраструктура позволит пассажирам с удобством доезжать из Таллинна до Пярну за 40 минут, а до Риги — за 2 часа.
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