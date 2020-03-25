Руководитель Ülemiste: закрытие торговых центров принесет обществу больше ущерба, чем пользы

По словам Пярнитса из 230 магазинов торгового центра сейчас открыты около 200. Закрыты те места, которые, как посчитало правительство, имеют высокий риск заражения: кинотеатр, игровой центр, казино, батутный центр. Что касается того, останутся ли открытыми другие магазины, то это зависит от дальнейших решений правительства.

Несмотря на то, что число посетителей в торговом центре меньше в разы, Пярнитс видит в этом и положительную сторону, так как в сложившейся ситуации это более подходящая и безопасная среда для тех немногих, кто хочет или кому необходимо посетить центр.

"Если раньше в самый разгар — в полдень в субботу — было коло 3500 посетителей за раз, то в прошлую субботу в центре было разом лишь около 450 человек", — рассказывает Пярнитс и подчеркивает, что контакт между людьми происходит намного реже.

Основные магазины, которые до сих пор посещают клиенты, это продуктовый магазин, аптеки, зоомагазины и магазины электроники.

По словам Пярнитса, торговый центр Ülemiste выполняет все предписания Департамента здоровья: дезинфицирует контактные поверхности, призывает людей держать дистанцию и избегать контакта друг с другом. В центре появилось больше охранников, чтобы следить за тем, чтобы люди не собирались там большими группами.

Кроме того, многие магазины по своей инициативе ввели еще более строгие правила посещения. Например, где-то создана клиентская зона, где можно приобрести у персонал какой-либо товар, а самому ходить между полок нельзя.

Обычно в Ülemiste работают около 1500 человек. Что бы принесло закрытие торговых центров для работников и предпринимателей?