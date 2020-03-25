25.03.2020, 07:05

Руководитель Ülemiste: закрытие торговых центров принесет обществу больше ущерба, чем пользы

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глава T1 согласен
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Руководитель Ülemiste: закрытие торговых центров принесет обществу больше ущерба, чем пользы
Foto: Kollaaž

Директор Ülemiste keskus Гуйдо Пярнитс считает, что хотя торговые центры сейчас необычно пустые, но их полное закрытие принесет обществу больше ущерба, чем пользы.

По словам Пярнитса из 230 магазинов торгового центра сейчас открыты около 200. Закрыты те места, которые, как посчитало правительство, имеют высокий риск заражения: кинотеатр, игровой центр, казино, батутный центр. Что касается того, останутся ли открытыми другие магазины, то это зависит от дальнейших решений правительства.

Несмотря на то, что число посетителей в торговом центре меньше в разы, Пярнитс видит в этом и положительную сторону, так как в сложившейся ситуации это более подходящая и безопасная среда для тех немногих, кто хочет или кому необходимо посетить центр.

"Если раньше в самый разгар — в полдень в субботу — было коло 3500 посетителей за раз, то в прошлую субботу в центре было разом лишь около 450 человек", — рассказывает Пярнитс и подчеркивает, что контакт между людьми происходит намного реже.

Основные магазины, которые до сих пор посещают клиенты, это продуктовый магазин, аптеки, зоомагазины и магазины электроники.

По словам Пярнитса, торговый центр Ülemiste выполняет все предписания Департамента здоровья: дезинфицирует контактные поверхности, призывает людей держать дистанцию и избегать контакта друг с другом. В центре появилось больше охранников, чтобы следить за тем, чтобы люди не собирались там большими группами.

Кроме того, многие магазины по своей инициативе ввели еще более строгие правила посещения. Например, где-то создана клиентская зона, где можно приобрести у персонал какой-либо товар, а самому ходить между полок нельзя.

Обычно в Ülemiste работают около 1500 человек. Что бы принесло закрытие торговых центров для работников и предпринимателей?

Несмотря на то, что правительство решило поддержать предпринимателей в выплате зарплаты сотрудникам, им все же приходится самим платить по 150-200 евро за работника, а для этого необходим ежедневный приток денег, что пока возможно с открытыми магазинами, подчеркивает Пярнитс.

"Также с закрытием есть опасность, что предприятие потеряет своих постоянных клиентов или же и работников в процессе сокращения. Для уже экономически пострадавшего предприятия понижение оборота из-за уменьшения числа постоянных клиентов после повторного открытия может стать фатальным. Считаю, что пока магазины остаются открыты, это позволяет им хоть как-то держаться на плаву, продолжать предпринимательскую деятельность и гарантировать их жизнеспособность после того, как кризис пройдет", — объяснил Пярнитс.

Руководитель торгового центра T1 Аллан Реммелькоор также считает, что полное закрытие торговых центров было бы неправильным решением, так как предприятия могут обанкротиться, а из-за этого исчезнут рабочие места.

"Если бы кто-то знал правильное решение, то выиграл бы Нобелевскую премию", — сказал Реммелкоор.

Он считает, что мы становимся свидетелями рождения нового мирового порядка, но мы еще не знаем, каким он будет. Реммелькоор уверен, что общество серьезно меняется.

"Такого кризиса планета еще не переживала. Сейчас я не буду раздумывать, в каком направлении мы движемся. Мы должны быть готовы к тому, когда начнется восстановление", 0 подчеркнул он.

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