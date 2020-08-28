Руководитель Ülemiste: торговый центр T1 все же обанкротится

"Можно сказать, что у "Юлемисте" таких тревог пока нет", — заявил Пярнитс, добавив, что в июле доходы центра повысились на 20%.

"Август был хуже, чем июль, но ничего трагичного", — он считает, что рост в розничной торговле в августе не был таким большим, потому что прекратились выплаты компенсаций заработной платы.

Говоря о конкуренте — торговом центре Т1 — Пярнитс отметил, что у Ülemiste нет намерения его купить и у него самого также нет хороших идей, что могло бы быть вместо этого центра: "Он достаточно монофункционален и построен под торговлю и развлечения, его было бы непросто переделать под что-то другое. Думаю, что это дело все же закончится банкротством".

В беседе он также затронул тему строительства квартала Porto Franco: "Это хороший проект, центр города, берег моря, который городу необходимо развивать. В этом направлении движутся все города. Кроме того, это мультифункциональный проект, он привлек бы людей в открывающиеся на берегу рестораны".