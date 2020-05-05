Руководитель Ülemiste об открытии торговых центров: верю, что принявшим решение не придется позднее об этом жалеть

"Я не думаю, что с открытием торговых центров произойдет скачок заболеваемости", — сказал он и отметил, что администраторы торговых центров ведут себя ответственно и избегают организации кампаний или терпимости к сбору компаний. "Я верю, что принявшим решение не придется позднее об этом жалеть".

Торговые центры откроются при ограниченных условиях 11 мая. Пярнитс указал, что в Литве торговцы после открытия центров остались довольны посещаемостью. Он сказал, что у открытия дверей будет, очевидно, такой же эффект, как у открытия нового центра — вначале придет много людей, потом произойдет небольшое падение и позднее снова начнет повышаться посещаемость.

Руководитель Ülemiste признал, что у части магазинов во время коронакризиса возникли трудности."Некоторые магазины либо сократили работников, либо люди больны или в группе риска и не выходят из дома. Я думаю, что большинство торговых центров в первый месяц терпимо отнесутся к гибкости во времени работы, то есть если нет рабочей силы, чтобы держать магазин открытым, например, с 10 до 21, когда открыт центр", — сказал он.

Пярнитс предсказал, что потребление может достигнуть прежнего уровня к концу года. "Я стараюсь быть оптимистичным и надеюсь, что в декабре торговля будет на действующем уровне. Именно ли такие отличные результаты, как в 2019 году, но на совершенно разумном уровне, где можно смело заказывать товар и брать на работу людей при необходимости, и наконец спокойно спать", — сказал он.

"Второе, что заставляет задуматься, это то, что что в Эстонии со страшной скоростью растет безработица и на рынке остается меньше денег. Это негативный фактор, но, с другой стороны, житель Эстонии раньше тратил много денег на путешествия. Это охватывало как размещение, так и покупки в другой стране. Это теперь долгое время будет связано с большими страхами, следовательно деньги, которые раньше шли туристическим фирмам или турецким отелям, теперь останутся во внутреннем потреблении". — добавил Пярнитс.

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