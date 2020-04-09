Руководитель T1: нам нужно быть готовыми продолжать деятельность в совершенно ином мире, чем считанные месяцы назад

В конце прошлой недели Харьюский уездный суд инициировал производство по санации Tallinna Moekombinaat, фирмы-владельца T1 Mall of Tallinn, чтобы преодолеть экономические сложности и реорганизовать долговую нагрузку.

Реммелкоор сказал, что у сложившейся ситуации несколько причин, но вызванный коронавирусом кризис очень быстро поставил всю сферу торговых центров в очень сложное положение. По словам главы T1, ежедневная деятельность торгового центра до кризиса приносила прибыль.

Однако еще до кризиса много говорилось о том, что число покупателей в магазинах торгового центра слишком маленькие. Реммелкоор не пожелал заниматься спекуляциями на тему того, пришлось бы предприятию проходить санацию, если бы кризис не наступил.

Он добавил, что когда торговым центрам разрешат вновь в полном объеме открыться, то это сделает и T1.

"Во всяком случае нас ждут серьезные изменения: балансы сил торговли, электронной коммерции и развлекательной сферы уже точно не будут прежними, и мы попробуем распознать эти тренды", — сказал он.

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