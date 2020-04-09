09.04.2020, 13:15

Руководитель T1: нам нужно быть готовыми продолжать деятельность в совершенно ином мире, чем считанные месяцы назад

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T1 kaubanduskeskus
T1 kaubanduskeskusFoto: Ilmar Saabas

Руководитель торгового центра T1 Аллан Реммелкоор считает, что после окончания чрезвычайного положения торговым центрам придется приспосабливаться и продолжать деятельность в совершенно ином мире, чем считанные месяцы назад.

В конце прошлой недели Харьюский уездный суд инициировал производство по санации Tallinna Moekombinaat, фирмы-владельца T1 Mall of Tallinn, чтобы преодолеть экономические сложности и реорганизовать долговую нагрузку.

Реммелкоор сказал, что у сложившейся ситуации несколько причин, но вызванный коронавирусом кризис очень быстро поставил всю сферу торговых центров в очень сложное положение. По словам главы T1, ежедневная деятельность торгового центра до кризиса приносила прибыль.

Однако еще до кризиса много говорилось о том, что число покупателей в магазинах торгового центра слишком маленькие. Реммелкоор не пожелал заниматься спекуляциями на тему того, пришлось бы предприятию проходить санацию, если бы кризис не наступил.

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Он добавил, что когда торговым центрам разрешат вновь в полном объеме открыться, то это сделает и T1.

"Во всяком случае нас ждут серьезные изменения: балансы сил торговли, электронной коммерции и развлекательной сферы уже точно не будут прежними, и мы попробуем распознать эти тренды", — сказал он.

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