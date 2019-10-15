Руководитель Rail Baltic Estonia покидает свой пост

"Благодарю Рийу за отличную работу по выстраиванию Rail Baltic Estonia. Под ее руководством была собрана сильная команда, которая заметно продвинулась вперед в сооружении современной железнодорожной магистрали. Совет приступил к поиску нового руководителя компании", - сообщил председатель совета Rail Baltic Estonia Андре Кюэсвек.

"Наша команда за два года перешла от подготовительного этапа к реализации проекта, - сказала Рийа Силлаве. - В результате последовательной работы значительно выросла уверенность в том, что железнодорожная ветка будет построена. Я вложила в Rail Baltic всю свою энергию и ухожу по личным причинам. Строительство началось, это знаковый момент, чтобы передать эстафету следующему руководителю".

Согласно планам, трасса Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллинн, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.