15.10.2019, 19:40

Руководитель Rail Baltic Estonia покидает свой пост


Ромет Креэк
Ромет Креэк
EST
Руководитель Rail Baltic Estonia покидает свой пост
Rail Baltic Estonia OÜ

Председатель правления предприятия Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве покинет в ноябре свой пост, сообщили в компании.

"Благодарю Рийу за отличную работу по выстраиванию Rail Baltic Estonia. Под ее руководством была собрана сильная команда, которая заметно продвинулась вперед в сооружении современной железнодорожной магистрали. Совет приступил к поиску нового руководителя компании", - сообщил председатель совета Rail Baltic Estonia Андре Кюэсвек.

"Наша команда за два года перешла от подготовительного этапа к реализации проекта, - сказала Рийа Силлаве. - В результате последовательной работы значительно выросла уверенность в том, что железнодорожная ветка будет построена. Я вложила в Rail Baltic всю свою энергию и ухожу по личным причинам. Строительство началось, это знаковый момент, чтобы передать эстафету следующему руководителю".

Согласно планам, трасса Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллинн, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

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