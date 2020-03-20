20.03.2020, 18:21

Руководитель Raha24: мы поможем клиентам выйти из затруднительного финансового положения

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Rahakott
RahakottFoto: Anni Õnneleid

В Эстонии введено чрезвычайное положение, которое поставило или поставит большое число людей перед трудными экономическими выборами. Действующее под маркой Raha24 кредитное предприятие BB Finance OÜ сообщило, что обеспечивает своим клиентам платежный отпуск сроком до 6 месяцев в случае временной потери работы, сокращения или длительной болезни, чтобы помочь попавшим в беду людям лучше справиться со сложной ситуацией.

”Мы создали команду, цель которой — разработать особые решения для наших клиентов, чье экономическое положение и доходы могут пострадать в результате вспышки вируса. Мы решили, что платежный отпуск будет обеспечен и тем, кто в результате объявленного правительством чрезвычайного положения отправлен в неоплачиваемый отпуск, или чья заработная плата значительно уменьшилась”, — сказал член правления BB Finance OÜ Урмо Кокманн.

Кокманн напомнил, что, узнав о сокращении уровня своих доходов, следует немедленно пообщаться со всеми кредиторами, перед которыми у вас есть какие-либо обязательства, чтобы заранее прийти к соглашениям и избежать долговой ловушки.

”Наряду с платежным отпуском мы также предлагаем рефинансирование кредитов. Это значит, что получивший кредит человек может продлить действующий период займа, сократив размер ежемесячных платежей. В дополнение к различным основанным на особых договоренностях мерам Raha24 значительно ужесточила принципы выдачи кредитов: принимая решения, компания исходит из принципов ответственного кредитования — прежде всего, в интересах самих клиентов”, — добавил он.

Кокманн призывает все действующие в Эстонии кредитные организации поступать так же вплоть до стабилизации ситуации.

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