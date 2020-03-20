Руководитель Raha24: мы поможем клиентам выйти из затруднительного финансового положения

”Мы создали команду, цель которой — разработать особые решения для наших клиентов, чье экономическое положение и доходы могут пострадать в результате вспышки вируса. Мы решили, что платежный отпуск будет обеспечен и тем, кто в результате объявленного правительством чрезвычайного положения отправлен в неоплачиваемый отпуск, или чья заработная плата значительно уменьшилась”, — сказал член правления BB Finance OÜ Урмо Кокманн.

Кокманн напомнил, что, узнав о сокращении уровня своих доходов, следует немедленно пообщаться со всеми кредиторами, перед которыми у вас есть какие-либо обязательства, чтобы заранее прийти к соглашениям и избежать долговой ловушки.

”Наряду с платежным отпуском мы также предлагаем рефинансирование кредитов. Это значит, что получивший кредит человек может продлить действующий период займа, сократив размер ежемесячных платежей. В дополнение к различным основанным на особых договоренностях мерам Raha24 значительно ужесточила принципы выдачи кредитов: принимая решения, компания исходит из принципов ответственного кредитования — прежде всего, в интересах самих клиентов”, — добавил он.

Кокманн призывает все действующие в Эстонии кредитные организации поступать так же вплоть до стабилизации ситуации.

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