Руководитель предприятий Tere и Farmi: мы проиграли войну, сдались

«На положение дел в секторе влияют как возможное появление новых границ между крупными государствами, так и новый бюджетный период Евросоюза, в котором до сих Эстония, несомненно, получала помощь одной из последних», - сказал Юло Кивине. «Судьба эстонского сельского хозяйства зависит от мощностей молочной промышленности. Эстонию можно считать частью мировой молочной торговли, однако стоимость всей нашей продукции составляет 238 млн евро – это 0,4% от стоимости всей молочной продукции ЕС. В т.н молочной войне, в которой все государства стремятся достичь наилучшего результата, такие цифры ничего не значат – мы проиграли войну, сдались».

«Эстония так и будет постоянно всех догонять, если в будущем мы не начнем действовать по-другому», - сказал Юло Кивине. «Но действовать иначе становится все труднее. Увеличивать экспорт в одиночку очень сложно из-за нашей напряженной политической ситуации, поскольку недавние политические потрясения оказали на рынки большое влияние. Ключевым вопросом является то, как правильно использовать новые возможности, предоставляемые ситуацией, и как предотвратить риски. Вместо того, чтобы закрывать рынки, мы должны их открывать. Спрос есть, но мы не можем его удовлетворить».