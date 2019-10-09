Руководитель предприятий Tere и Farmi: мы проиграли войну, сдались

Председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS Юло Кивине рассказал на прошедшей сегодня в Таллинне пресс-конференции Tere и Farmi о том, что молоко имеет для Эстонии решающее значение, потому что каждый третий евро в бюджете сельскохозяйственного сектора поступает от молочной промышленности. Тем не менее, Эстония отстает от других стран Европы в вопросах сельскохозяйственной политики, и это представляет опасность для эстонского поголовья скота.
«На положение дел в секторе влияют как возможное появление новых границ между крупными государствами, так и новый бюджетный период Евросоюза, в котором до сих Эстония, несомненно, получала помощь одной из последних», - сказал Юло Кивине. «Судьба эстонского сельского хозяйства зависит от мощностей молочной промышленности. Эстонию можно считать частью мировой молочной торговли, однако стоимость всей нашей продукции составляет 238 млн евро – это 0,4% от стоимости всей молочной продукции ЕС. В т.н молочной войне, в которой все государства стремятся достичь наилучшего результата, такие цифры ничего не значат – мы проиграли войну, сдались».
«Эстония так и будет постоянно всех догонять, если в будущем мы не начнем действовать по-другому», - сказал Юло Кивине. «Но действовать иначе становится все труднее. Увеличивать экспорт в одиночку очень сложно из-за нашей напряженной политической ситуации, поскольку недавние политические потрясения оказали на рынки большое влияние. Ключевым вопросом является то, как правильно использовать новые возможности, предоставляемые ситуацией, и как предотвратить риски. Вместо того, чтобы закрывать рынки, мы должны их открывать. Спрос есть, но мы не можем его удовлетворить».
По словам Юло Кивине, другие страны Европы, в отличие от Эстонии, все больше поддерживают своих фермеров, что в нынешних условиях является очень мудрой и разумной политикой. «Трудности вызваны политикой, и политики должны их решать», - отметил Кивине. «Однако, на государство нельзя надеяться бесконечно, и выживут только те предприятия, которые способны самостоятельно развиваться и привлекать к этому процессу своих самых умных сотрудников – при сотрудничестве с научными учреждениями можно создать товары, которые будут выделяться на рынке».
«Экспорт молочной продукции и других быстропортящихся продуктов за пределы насыщенного европейского рынка тоже является сложной задачей, с которой нам придется столкнуться в ближайшее время», - добавил Юло Кивине. «Разработка функциональных молочных продуктов с экспортным потенциалом должна идти параллельно с автоматизацией производства, благодаря чему снизятся расходы на оплату труда и повысятся эффективность, скорость и гибкость процессов».
Tere AS (www.tere.eu) и Farmi Piimatööstus AS (www.farmi.ee) входят в состав ведущего эстонского концерна по производству молочной продукции, чья консолидированная рыночная доля в секторе свежих молочных продуктов составляет 40%, а ассортимент насчитывает около 400 наименований различных молочных продуктов. Производственные мощности в Йыхви, Пылва и Вильянди ежедневно дают 500 тонн молока. Часть продукции идет на экспорт в 20 стран в разных регионах мира. Персонал четырех производственных предприятий и центральной конторы Tere и Farmi насчитывает 572 человека.
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