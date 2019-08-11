Руководитель по персоналу: доля женщин в ИТ-фирмах Эстонии стремительно растет

По словам Кайре Кальюсте, доля женщин на предприятиях ИТ-сектора в Эстонии по оценкам еще составляет 25 процентов, но быстро растёт: ”В таллиннском офисе Helmes доля женщин за пять лет увеличилась до одной трети, при этом наибольший рост наблюдался среди руководителей команд”.

”В соседних странах женщин в ИТ-секторе также становится всё больше. В офисе Helmes в Белоруссии доля женщин за пять лет выросла с 25 до 38 процентов. Пять лет назад в Минске не было ни одной женщины-руководителя, а теперь женщины занимают уже три места из восьми”, — сказала Кальюсте.

”ИТ сейчас представляет собой одну из наиболее популярных областей деятельности, и женщины всё больше хотят быть причастными к этой истории успеха. Лет десять назад женщины, которые приходили на ИТ-предприятия, были скорее сильны в реальных предметах и были откровенными технарями. В основном они работали специалистами, и очень редко — руководителями. Сегодня интерес к технике уже не является определяющим. Чтобы найти своё место, достаточно просто быть активными, находчивыми, обладать деловой хваткой, и такие женщины часто занимают руководящие должности”, — пояснила Кальюсте.